Consigue invitaciones para ir de público a la grabación de 'Cuerpos especiales' en Madrid

Consigue invitaciones para ir de público a la grabación de 'Cuerpos especiales' | Europa FM

¡Tenemos un plan para este miércoles 15 de octubre por la tarde!

Eva Soriano, Nacho García y el resto del equipo de Cuerpos especiales salen del estudio para grabar un programa especial con público en el centro de Madrid. ¿Te apuntas?

La cita será de 17:00 a 19:00 horas en la POP UP STORE de Pilexil, situada en la calle Goya 36, y el programa se emitirá al día siguiente, de 07:00 a 10:00 horas.

Consigue invitaciones para el especial de 'Cuerpos especiales'

Si te gusta el plan, corre porque las invitaciones vuelan y el acceso es limitado.

Para conseguirlas solo tienes que responder correctamente a la pregunta que te planteamos a continuación. Los diez primeros en responder correctamente conseguirán una invitación doble para vivir esta experiencia de cerca.

El concurso ya está abierto y se cierra este mismo martes 14 de octubre a las 12:00 horas. ¡No te despistes!

Apunta los detalles de la cita y consigue invitaciones