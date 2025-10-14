Consigue invitaciones para ir de público a la grabación de 'Cuerpos especiales' en Madrid
¿Quieres vivir Cuerpos especiales de cerca? Este miércoles 15 de octubre por la tarde Eva Soriano y Nacho García salen del estudio para grabar un programa especial con público en el centro de Madrid. ¡Participa en nuestro concurso y consigue un pase doble!
¡Tenemos un plan para este miércoles 15 de octubre por la tarde!
Eva Soriano, Nacho García y el resto del equipo de Cuerpos especiales salen del estudio para grabar un programa especial con público en el centro de Madrid. ¿Te apuntas?
La cita será de 17:00 a 19:00 horas en la POP UP STORE de Pilexil, situada en la calle Goya 36, y el programa se emitirá al día siguiente, de 07:00 a 10:00 horas.
Si te gusta el plan, corre porque las invitaciones vuelan y el acceso es limitado.
Para conseguirlas solo tienes que responder correctamente a la pregunta que te planteamos a continuación. Los diez primeros en responder correctamente conseguirán una invitación doble para vivir esta experiencia de cerca.
El concurso ya está abierto y se cierra este mismo martes 14 de octubre a las 12:00 horas. ¡No te despistes!
Apunta los detalles de la cita y consigue invitaciones
- Día: Miércoles, 15 de octubre
- Hora: 17:00 a 19:00 horas
- Lugar: POP UP STORE de Pilexil en Madrid 📍C/ Goya 36
