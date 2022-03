Eva Soriano e Iggy Rubín protagonizan los nuevos spots de ‘Cuerpos especiales’

¡Venga, va! Os hemos escuchado y, la verdad, es que nosotros también estábamos ya cansados del chiste de “me gusta que los panes salgan bien”. Vamos, que no le hacía gracia ya ni a Eva Soriano.

Así que, en Europa FM hemos decidido gastarnos la pasta y hacer ¿un nuevo spot de televisión? No, hemos hecho dos. ¡Dos spots de Cuerpos especiales!, el programa de radio matinal que presentan Eva Soriano e Iggy Rubín, de lunes a viernes, de 7.00 a 11.00 h.

Cuerpos especiales es un morning totalmente diferente a todo lo que hayas escuchado antes. No hay bromas telefónicas, ni canciones dedicadas, ni la actualidad del día contada de otra manera, ni un imitador, ni regalamos tazas de desayuno, ni despertamos a un oyente para sorprenderle el día de su cumple...

Cuerpos especiales es un morning show hecho por cómicos. Por cómicos de verdad. Sí, de verdad, no por cuñaos que cuentan los chistes que reciben por WhatsApp y a los que meten risas de lata y aplausos.

Nuestros cómicos son graciosos desde que se levantan hasta que... bueno, hasta que acaba el programa; luego ya no sabemos.

Y los nuevos anuncios de televisión van de ese palo. De echarse una risa e incorporar el buen humor al deporte más exigente del mundo: levantarse por la mañana. Y, además, por el mismo precio te grapamos al cerebro una melodía que no te vas a poder quitar de encima.

La nueva campaña de Cuerpos especiales, con Eva Soriano e Iggy Rubín, se estrena esta semana en los mejores canales de televisión de nuestro país, los de Atresmedia (Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries). Y volará por las redes sociales de la gente maja que quiera compartirlo.

Los dos nuevos spots de Cuerpos especiales no se estrenarán simultáneamente, sino con unos días de diferencia. Dicen los de marketing de Europa FM que es para que no se solapen el uno con otro; pero en realidad es porque el segundo aún no está terminado. Así que, tocará esperar para verlo…