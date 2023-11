Albert Pla, sobre Los Javis: "Me equivoqué en la primera impresión, son buena gente"

Fue en el año 1997 cuando Albert Pla publicó su disco Veintegenarios en Alburquerque, un álbum que volverá a llevar al directo por su 25 aniversario.

Un espectáculo que ha bautizado como Rumbagenarios en el que versiona los temas del disco con un toquecito bailongo que será irresistible para el público. El propio cantante reconoce que es la primera vez en mucho tiempo que su público podrá mover las caderas. "Lo que estábamos haciendo era más teatral, o con la gente sentada, y ahora descaradamente es para ir de fiesta", cuenta. Siempre ha sido un pelin rumbero, pero este cumpleaños tan especial había que celebrarlo. Los Chunguitos, los Chichos o Peret han sido sus grandes referentes en este mundo de la rumba y ha versionado a artistas tan dispares como Lou Reed o Enrique Iglesias. Pero ojo, porque ahora que está tan de moda eso del dresscode en los conciertos, Albert Pla reconoce que le daría un poco de susto que "todos fuesen de azul".

No hay que olvidar que Veintegenarios en Alburquerque fue un disco censurado en su momento, algo que podría pasar ahora pero quizá de manera más velada. "A mí me ha pasado siempre esto, soy muy constante, le sigo no gustando a mucha gente. Me pasaba además en los años en los que decían que había mucha libertad", dice con mucha guasa, despertando las risas de Eva y Nacho.

Para el 2024 tiene planes. "Vamos a empezar a sacar canciones nuevas", confirma sobre esas "maquetas guarras" que necesita que le afine "la Fiscalía" antes de poder estrenarlas de manera oficial.

Asegura que no se siente capaz de elegir entre la música y la interpretación. "Entre cantar y ser actor, me quedo con las dos, porque cantar lo hago los fines de semana y ser actor normalmente te lo ponen entre semana", dice sobre estas disciplinas, que son totalmente compartibles.

Los Cuerpos especiales no querían decirle adiós a Albert Pla sin destacar su papel en La Mesías, la serie de los Javis donde interpreta al Pepe, el padre de una familia cuyo fanatismo religioso se vuelve peligroso y perturbador. "Me equivoqué en la primera impresión de los Javis, son buena gente, lo hacen bien y tienen gracia", reconoce. Su método interpretativo es simplemente "obedecer" las indicaciones de los directores.

