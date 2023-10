Ana Locking celebra los vestidos transparentes: "Es una de las tendencias más liberadoras"

Cuerpos especiales se convierte en pasarela de moda cuando llega Ana Locking al estudio. Este jueves lo ha hecho para analizar la moda exposure, que viene del pasado y se ha afianzado este año 2023.

"Es una de las tendencias más liberadoras porque habla de mostrar tu cuerpo hacia el exterior con mucho orgullo", ha contado la diseñadora a Eva Soriano y Nacho García. "Se trata, a grandes rasgos, en ir en bragas, sin pantalones, ni faldas... Mostrar la lencería, los sujetadores...".

No es una tendencia tan actual como pensamos. "Hay muchas mujeres que, antes del momento Free The Nipple y antes de los vestidos transparentes actuales, tuvieron la valentía de salir y decir 'no voy a salir con un vestido convencional y voy a mostrar mi cuerpo con orgullo", ha contado Ana Locking citando ejemplos como Barbra Streisand cuando recogió el Oscar en 1969 con un vestido completamente transparente; Cher, que es "el equilibrio perfecto de llevar todo lo que me puedo poner encima y al mismo tiempo ir lo más desnuda posible"; o Madonna, que ha convertido en parte de su ADN enseñar el sujetador.

Otro ejemplo es Jennifer Lopezen la 42ª ceremonia de los Premios Grammy del año 2000. "Ese vestido verde tuvo tanta fama, tanta gente se puso a buscarlo en redes sociales, tuvo tanto tirón que fue el inicio del Google Images. Gracias a ese momentazo", ha contado sobre el diseño de Versace que la cantante volvió a ponerse en 2019 para acompañar a Donatella en un desfile de la firma.

Las subtendencias de la moda exposure

La moda exposure nació mucho antes de 2023, pero en los últimos años ha ido teniendo derivaciones.

Whale tale o cola de ballena : "No es otra cosa que mostrar el tanga al exterior. Subir los tirantes del tanga hasta la cintura se ha convertido en un elemento más del outfit , así que ya lo estamos llenado de cristales, plumitas, chorradas..."

: "No es otra cosa que mostrar el tanga al exterior. , así que ya lo estamos llenado de cristales, plumitas, chorradas..." No pants : "Ir en bragas. Estamos viendo cada vez más en alfombras rojas actrices que van en bragas y ya hay firmas que las están haciendo de lana para el invierno".

: "Ir en bragas. Estamos viendo cada vez más en alfombras rojas actrices que van en bragas y ya hay firmas que las están haciendo de lana para el invierno". Exposed bra, que es básicamente mostrar el sujetador.

La buena noticia en este sentido es que "hasta hace muy poco tiempo no había lencería y sujetadores que complementaran a mujeres que se habían sometido a una cirugía por cáncer de mama, los que había eran ortopédicos, pero desde hace pocos años cada vez hay más firmas que están sacando lencería sexy, especial para mujeres que han pasado o hemos pasado por este proceso. Victoria's Secret hasta el 2021 no ha sacado una línea específica para esto".

Lo importante, y lo que no debemos olvidar, es que el papel de la moda "es rechazar lo convencional y reclamar el control del cuerpo sobre uno mismo para aumentar nuestra autoestima y nuestro opinión personal".