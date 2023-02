Anaju: "Me fui a un viaje a Asturias y en 10 días volví con los 10 temas de 'Rayo"

Anaju presenta este viernes 17 de febrero Manto de flores, el segundo adelanto de su disco Rayo, que estrena el próximo 28 de abril.

Es un momento dulce para la cantante, que ha querido puntualizar que el radical cambio de look con el que sorprendió en octubre no responde a ninguna crisis personal.

"Siempre se puede estar mejor pero no me puedo quejar de la etapa en la que estoy", ha dicho al inicio de su entrevista con Eva Soriano e Iggy Rubín. en Cuerpos especiales. "Raparme la cabeza no ha sido síntoma de ningún problema", ha añadido.

Fue una decisión muy meditada e incluso fue varias veces a su peluquero con dudas sobre cómo sería su cráneo. "Tenía miedo a verme calva y plana por detrás", ha reconocido la intérprete, que hizo un experimento previo a pasar por peluquería. "Un compañero de Sony me hizo un Photoshop", ha contado sobre las consultas anteriores al cambio. Antes de raparse fue también una tienda de pelucas para ver posibilidades: "Sabía que quería hacer algo pero no sabía el qué. Estaba en búsquedas".

Rayo, el nuevo disco de Anaju

El cambio de imagen acompaña el lanzamiento de Rayo, su nuevo disco que sale el 28 de abril y que todas sus canciones son nuevas.

"Me fui a un viaje a Asturias e hice los 10 temas del disco en 10 días", ha contado la cantante, que reconoce que ella también se sorprendió de su productividad. "Tenía el concepto de lo que queríamos hablar y me dije: 'En Asturias hazlo tuyo".

Al viaje fue con dos amigos, Maximiliano Calvo y Menend. "Ellos compartían una habitación y yo tenía una aparte", ha contado sobre la convivencia de la que surgieron 10 canciones de Rayo, entre las que están Mal de ojo.

Anaju confiesa al hablar de este tema que es "muy supersticiosa". "No me gusta ser así pero lo soy", ha reconocido la cantante que cree que le han echado muchos males de ojo y ella también los ha echado.

La cantante asegura que pensaba que en cada actuación de OT le echaban mal de ojo y por eso lo pasaba tan mal al día siguiente de las galas cuando revisaban las actuaciones.

La cantante, que quedó cuarta de la edición, ha terminado contando el ritual que tenía en la Academia antes de salir al escenario: "Tirarme eructos y pedos". "Siempre. Necesito tener la tripa totalmente vacía porque con los nervios me vuelvo en una persona gaseosa", ha justificado.