Belinda Washington relata su fichaje por 'Paquita Salas': "Ambrossi me dijo que no había presupuesto"

Entre sábanas es el título del podcast de Belinda Washington, una maravilla audiovisual que todo el mundo debe escuchar.

Una de sus últimas invitadas ha sido Eva Soriano, que precisamente este miércoles no ha venido a Cuerpos Especiales. Ha hecho el truquito de acercar el termómetro a la lámpara y dice que está malita. "Eva es muy padentro y es muy difícil que se suelte", dice sobre su paso por la entrevista.

Lo más curioso es que gracias a la visita de Belinda Washington Iggy Rubín se ha dado cuenta de la cara dura que tiene su compañera de mesa. Resulta que hace unos días Eva le regaló a Iggy una especie de peluche con forma de cactus, un detalle que iluminó a Iggy y le llenó el corazoncito. Pero no... Resulta que ese cactus se lo había regalado antes Belinda a Eva... ¡En su podcast! ¡Mentira desvelada! "Eva, esto es gravísimo", exclama Iggy, ofendidísimo.

Lo de Belinda es un programa con muy poca supervisión de jefes, algo que le da mucha libertad creativa. Han pasado por sus micrófonos Isabel Coixet, Eduardo Navarrete... "Va a tener cabida toda la gente bonita, así que puedes venir", le dice a Iggy.

Camisetas, pololos, braguitas... El vestuario pijamero de Belinda es grande. "Navarrete pensé que se me metía en la cama en pelotas", cuenta.

Belinda ha estado más de una vez en Tu Cara Me Suena. La última, junto a Agustín Jiménez, la califica de "despropósito". "Tiene el don del humor muy desarrollado pero otros...", dice la actriz, que también participó en solitario.

No se le da nada mal, ya que incluso tiene una banda, The Washington Band. Tiene dos conciertos programados en Madrid: el 20 de julio con toda la banda y el 27 con Víctor Elías.

El paso de Belinda Washington por Paquita Salas fue apoteósico. Aterrizó allí cuando todavía era una serie de bajo presupuesto y se convirtió en todo un fenómeno gracias a gags de comedia y sketeches tan tops como ese Cinco Deditos que cantó Belinda.

"Aposté por eso porque tienes que arriesgar. De muertos está lleno el cementerio, de gente que no se ha atrevido", cuenta. Su fichaje fue muy curioso. "Al principio no había nada. Ambrossi vino y me dijo 'me encantas, me encantas', y yo... '¿Qué querrá este chico? Qué apasionado' . Me dijo 'tengo un proyecto y quiero contar contigo'", explica.

"Está mi madre muerta y el coño de Belinda Washinton en Sálvame" es una de las frases más icónicas de la serie.