Biel Rossell y Berta Castañé presentan 'Zoomers': "Es una serie que invita a la reflexión a jóvenes y adultos"

Eva Soriano y Nacho García han recibido a Biel Rossell y Berta Castañé este lunes en Cuerpos especiales . Los protagonistas de Zoomers , la serie de Óscar Pedraza que se estrena el viernes 3 de octubre en Prime Video, nos han dado la claves de la serie que se adentra en los problemas a los que se enfrenta su Generación Z y lo hace invitando a la reflexión a todo tipo de público.

Eva Soriano y Nacho García se han sentido mayores este lunes al recibir en Cuerpos especiales a Biel Rossell y Berta Castañé, los jóvenes protagonistas de Zoomers. Los dos actores se han pasado por el estudio del morning de Europa FM para charlar con los presentadores de la miniserie de seis capítulos que se estrena el viernes 3 de octubre en Prime Video.

Con humor negro y la mirada de los jóvenes de la Generación Z, Zoomers retrata la vida de un grupo de estudiantes que empieza su periplo universitario. "El rodaje fue muy divertido. Rodamos mucho en Madrid y dos semanas en Salamanca. Todos los exteriores pasan ahí", ha contado Rossell, que da vida a Javi, quien afronta este nuevo reto universitario tras una tragedia personal. "[Salamanca] se ve muy bonita y es un personaje más".

Rossell interpreta a Javi, que tras vivir una tragedia personal descubre junto a sus compañeros del Colegio Mayor lo que significa madurar en el mundo de hoy, marcado por la incertidumbre, las crisis globales y las contracciones. Él y su grupo representan los problemas a los que se enfrenta su generación.

Juntos encaran amores, desamores, fiestas, sustancias, tragedias, exámenes y el encuentro con la vida adulta en solo tres horas —cada capítulo dura 30 minutos—. "Cabe todo porque ha pasado y además está muy bien explicado de una manera muy divertida", ha añadido Castañé sobre el trabajo del director Óscar Pedraza. "Lo ha explicado muy bien, muy comprimido pero está todo".

Son seis capítulos en los que cabe un año entero de universidad y en los que Berta asegura que se plasma a la perfección lo que están viviendo sus amigos universitarios. Ninguno de los dos actores han pasado por la facultad aunque Biel reconoce que estudió la PAU como si quisiese matricularse en una carrera y se puso igual de nervioso que si necesitase una nota de corte. "Luego me preguntaba por qué había estudiado tanto. Sabía que no iba a hacer una carrera y pensaba qué estoy haciendo...", ha añadido el actor que podría haberse forrado vendiendo los puntos que no necesitaba.

Zoomers se centra en la generación Z y, curiosamente, se hace desde una perspectiva muy analógica. "Es muy bonito porque el director ha rodado en plató como si se tratase de cine antiguo", ha dicho Biel, que junto a Berta ha celebrado que Óscar les dio vía libre para modificar el guion y adaptarlo a su antojo. "Nos dijo que lo hiciésemos nuestro pero la verdad es que no da cringe el guion", ha añadido la actriz.

El viernes 3 de octubre estará disponible la serie en Prime Video y, lejos de ser una serie solo para jóvenes, Berta y Biel coinciden en que "invita mucho a la reflexión tanto a los jóvenes como a adultos", han señalado invitando a Eva y Nacho a no perdérsela.