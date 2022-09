Nos vamos de viaje con Chica Sobresalto (Maialen), la cantante y colaboradora de Cuerpos especiales, encargada de las playlist semanales. Este miércoles ha traído una lista de canciones (variopintas) para poner el coche cuando uno se echa a la carretera.

Y la primera canción de esta playlist es de La Oreja de Van Gog, un imprescindible para cualquier niño de los 90 como ella o como Eva Soriano, que se ha venido muy arriba con su propuesta. ¿Te acuerdas cuando ibas al supermercado con tus padres y te quedabas en la sección de música enchufada a esos cascos que había antes para poder escuchar los últimos lanzamientos musicales? Maialen, Eva e Iggy Rubín han vivido un ataque de nostalgia al recordarlo.

¡Entra lista!

Cuídate - La Oreja de Van Gogh

Sexu-Sua - Hemendik At

"Lo mismo os estoy haciendo un favor porque no conocéis este grupo. En Pamplona no eras nadie si no tenías un disco de Hemendik At y os pongo Sexu-Sua. Es muy fuerte porque un grupo en electrónica del 99 y esta canción habla de libertad sexual, de las mujeres, de la diversidad... Hay un momento que habla de ser unicelular. Me parece increíble y es que era el 99. Yo era pequeña y no me enteraba mucho pero luego de adolescente... En el coche hasta hartar".

Voy a Benidorm - Los Nikis

Los Nikis es una propuesta en honor a la amiga Irati de Maialen: "Solo ponía dos cosas en el coche: Caribe 2000 y Los Nikis. La wikipedia dice que es una banda del 89 pero yo la descubrí a los 18 años porque me lo ponía mi amiga Irati. Íbamos a todas partes porque nos quedamos sin plaza en la uni de nada porque éramos un poco quinquis. Mi amiga se sacó el carnet de conducir y hasta que nos dimos un golpe..."

La sintonía de Farmacia de Guardia

"Ahora viene el momento más random de la sección. La canción que más escuchamos en la furgoneta con la banda es la cabecera de Farmacia de guardia. Hay una tele en la furgoneta y todo el rato ponemos a Bisbal bailando Farmacia de guardia y hemos llegado a salir de un bolo con el subidón cantando Farmacia de guardia. Nos sabemos la coreografía y todo".

Curious, furious - Willow Smith

"Os dejo la canción que me tiene atrapada en este momento. Es de Willow. Actriz, modelo y cantante. Se llama Curious, furious, a mí me ha vuelto loca. Es increíble".