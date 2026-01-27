CONCURSANTE DE 'EL DESAFÍO 6'

La entrevista de José Yélamo en 'Cuerpos especiales'

El presentador de La Sexta Xplica y concursante de El Desafío 6 visita Cuerpos especiales para hablar de su paso por el concurso de retos de Antena 3, en el que también participa Eva Soriano. Los dos concursantes comentan cómo fueron las las grabaciones y también la competitividad de la presentadora del morning de Europa FM, un tema que sirve a Yélamo para colar un audio de Roberto Leal y trolear a su amiga. Además, en la entrevista hablan de la apuesta que hicieron en Pasapalabra y de la carencia de Eva Soriano que le ha pasado factura esta temporada de El Desafío.