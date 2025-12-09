presenta 'frontera'

La entrevista de Miki Esparbé y María Rodríguez Soto en 'Cuerpos especiales'

Miki Esparbé y María Rodríguez Soto presentan la película Frontera, que llega el viernes 12 de diciembre a las salas de cine. La cinta trae un capítulo de la historia de España muy desconocido por la gran mayoría y que supone una gran responsabilidad para ambos. En la entrevista también hablan de sus otros trabajos juntos y sacan a la luz lo peor del otro. ¡Resulta que tienen una cosa en común con Eva Soriano y Nacho García!