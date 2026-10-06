Presenta 'Carta de amor a María Elena Walsh'

La entrevista de Rosa León en 'Cuerpos especiales'

Rosa León se estrena como invitada en Cuerpos especiales para presentar Carta de amor a María Elena Walsh, su regreso a los estudios de grabación más de dos décadas después de sacar un disco. La cantante y política explica a Eva y Nacho quién era la poetisa y novelista argentina y qué papel jugó en su carrera. También habla de las colaboraciones de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat y revela la clave de la canción que canta con Joaquín Reyes.