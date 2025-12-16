Espido Freire analiza la versión de "Mi burrito sabanero" de Bisbal: "El texto es de una simplicidad casi mística"
Estamos en temporada navideña, y qué mejor análisis de la mano de Espido Freire que de un villancico de moda: El burrito sabanero, que comparte propósito con Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, quien propone en su personaje "una espiritualidad sin solemnidad, una fe sin dogma, una alegría sin exceso, un caracol sin cuernos, un jardín sin flores... El Burrito sabanero hace lo mismo, pero con una pandereta".
El origen de 'El burrito sabanero', el villancico que versiona David Bisbal
Llega otra semana más el análisis musical tan esperado de Espido Freire, esta vez con toque navideño. Y es que la colaboradora ha interpretado el villancico Mi burrito Sabanero, concretamente la versión de David Bisbal.
Esta canción surge en Venezuela en 1972, y es uno de "esos villancicos de aguinaldo", pensada para coros para niños. Pese a "aborrecerlo" a lo grande, Freire se ha metido de lleno en el tema.
El burrito sabanero es de lo más pegadizo, pero en lo que respecta a la letra "no hay metáforas innecesarias ni trauma infantil". "Hay solo un hecho incontestable: alguien va camino de Belén con su burrito, y lo repite todo el rato", ha expuesto la escritora.
"El texto es de una simplicidad casi mística", pues no hay "bucles" ni se riza el rizo. "El mundo exterior existe pero no juzga", ha expuesto la escritora. Por su parte "el burrito tampoco simboliza nada oscuro", ha añadido, entre risas. "Es un burrito que trata, hay una ligerísima tensión narrativa: 'Apúrate, mi burrito'. Nada más".
Ese "tuki tuki" tampoco simboliza nada. "Es una canción donde nadie se pregunta nada porque no pasa nada", ha soltado en carcajadas.
Un símil con Platero
Sin embargo, en el trasfondo se encuentra un símil para la escritora: "La comparación con Plantero y yo es justa y necesaria, porque Platero también acompaña, en este caso a Juan Ramon Jiménez". Platero vive en un mundo "donde lo pequeño importa".
"Platero y el Burrito sabanero comparten una cualidad rarísima: no estorban", ha compartido. Así, Freire ha comparado un animal con otro: "Juan Ramón Jiménez propone en Platero una espiritualidad sin solemnidad, una fe sin dogma, una alegría sin exceso, un caracol sin cuernos, un jardín sin flores... El Burrito sabanero hace lo mismo, pero con una pandereta".
"Donde otros relatos convierten el viaje en una prueba, aquí es un viaje en sí mismo", ha explicado. "Platero no tenía prisa, el burrito sabanero sí. Pero ambos saben algo esencial: que llegar importa menos que cómo se avanza, que el sentido no está en la meta", ha insistido la colaboradora.
Letra de El burrito sabanero
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
El lucerito mañanero ilumina mi sendero
El lucerito mañanero ilumina mi sendero
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Con mi cuatrico, voy cantando, mi burrito va trotando
Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Si me ven, si me ven, voy camino de Belén
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki ta
Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar
Tuki tuki tuki tuki, tuki tuki tuki tu
Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús
