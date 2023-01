Eva Soriano se convierte en Lola Flores: "Ha entrado La Faraona a Cuerpos especiales"

"Y tenemos en exclusiva la llamada de uno de los afectados". Con esta frase Eva Soriano ha puesto en alerta este lunes a todo el equipo de Cuerpos especiales.

La presentadora del morning de Europa FM estaba comentando junto a Iggy Rubín y Lala Chus la noticia sobre la decisión del Museo Británico de cambiar la palabra 'momia' por 'persona momificada' para ser más respetuoso cuando ha tenido la genial idea.

"Miedo", dijo su compañera al pensar por dónde podía salir Eva. "¡Hola, soy La Faraona!", empezó diciendo antes de adoptar la voz de Lola Flores, quien este sábado 21 de enero hubiese cumplido 100 años.

"Ha entrado La Faraona ahora mismo en Cuerpos especiales", ha dicho ya metida en su personaje. "A mí el pendiente me lo pones el sarcófago", ha continuado la cantante, que se ha colado en el programa para dar un mensaje de todas las faraonas (ella y las del antiguo Egipto).

"Gracias, por tratarnos ya con lo que merecemos nosotros, con el respeto a une persona momificada. Me llamaba la Nefertiti todas las mañanas, decían: 'Mira, está tiesa'. Y no, tiesa no. Es una reina", ha seguido Eva Soriano muy metida en el personaje.

La Lola Flores de Cuerpos especiales se ha explayado en su llamada y ha pedido a Iggy y a Lala que la dejasen seguir comentando un rato más la actualidad: "Si me queréis, dejarme de colgar".0

La artista ha reivindicado también la música británica y ha hecho una confesión. "A mí me gustaría tener una vitrina en el British Museum", ha dicho antes de despedirse.

Lola Flores ha cerrado la llamada con una tonadilla improvisada. ¡Puro arte!