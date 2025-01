Eva Soriano estalla por el interrogatorio a Elisa Mouliaá

Eva Soriano ha gritado a una nube en Cuerpos especiales por "las tropelias que se están haciendo" en el interrogatorio a Elisa Mouliaá durante la investigación por la denuncia por abuso sexual que ha interpuesto contra el expolítico Íñigo Errejón.

"A todos nos ha escamado bastante cómo el juez de instrucción le hablaba a Elisa Mouliaá", ha indicado la presentadora, que ha ironizado que "no sabía que Elisa había hecho también un roast".

Además, ha reflexionado sobre acerca de la frase "no sé por qué no denunciáis". "No queremos ser juzgadas doblemente, una por tu verdugo y otra por la sociedad", ha zanjado la cómica.

