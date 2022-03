Eva Soriano, sobre la injusticia de los roles de género: "Aunque te plantees tener un hijo, no puedes porque tu carrera se va a la mierda"

Esta semana Santos Solano nos habla de la salud mental relacionada con las mujeres. Además de hablar de la violencia machista, de los estereotipos y de los roles de género y de las desventajas sociales.

Hablando de los roles de género, en los que siempre se ha asociado a la mujer el papel de "cuidadora", se le atribuye a la mujer unas responsabilidades que no deberían ser exclusivas del género. Un ejemplo de ello es la doble jornada de la mujer, dentro y fuera de casa.

"El otro día leí que de las mujeres se espera que trabajemos como si no tuviésemos hijos, pero que tengamos hijos pero que no nos afecte el trabajo", indica Eva Soriano.

A raíz de esto, Santos Solano habla de la ansiedad relacionada en torno a la maternidad, ya que se da por hecho que las mujeres tengan innato el deseo de ser madres.

"Y aunque te lo plantees, hay un punto que dices 'es que si tengo un hijo, mi carrera se va a ir a la mierda'. Hay un punto de presión que aunque quieras tener un hijo dices, 'es que no lo puedo tener. Es que si tengo un hijo se me va a tomar por saco todo lo que he hecho laboralmente'. Porque el niño es para mí. Y eso es lo que da rabia. La presión social de la madre perfecta, la perfecta trabajadora... No, tenemos que tener la igualdad tanto en ello como en nosotras".