Los fallos semanales de Eva Soriano e Iggy Rubín en 'Cuerpos especiales'

¡Es viernes! ¿Y qué pasa los viernes? Es día de examen en Cuerpos especiales . Jota Music le ha sacado los colores a Eva Soriano e Iggy Rubín en su prueba semanal. Aunque hoy no todo son fallos, también hay sorpresas. Anticuerpos , la canción viral de Eva, ha sonado en Me pones más.

Los viernes son días de examen en Cuerpos especiales, el morning de Europa FM. El profesor Jota Music ha sacado el boli rojo para corregir los fallos semanales de Eva Soriano e Iggy Rubín, que han suspendido en títulos de canciones y usos horarios.

El suspenso en títulos de canciones ha sido para Eva Soriano, que ha tenido un momento estelar con el apellido de Natasha Bedingfield. ¿Es Bedingfield o una arcada? Es el sonido perfecto para poner cuando no te gustan los langostinos. ¡Pínchala, Jota!

Tampoco se le ha dado muy bien la presentación de Feel It Still de Portugal. The Man. Fallo por partida doble y directa a la recuperación.

El suspenso para Iggy no viene de Jota, viene de un oyente de Europa FM, que le ha pillado en un renuncio cuando le tocó dar la hora en Canarias. Un minuto menos en el archipiélago.

'Anticuerpos', de Eva Soriano, la canción que piden en la radio

Tres suspensos y un 10. Anticuerpos, el éxito viral de Eva Soriano, ya suena en otros programas de la radio.

Juanma Romero la pinchó este jueves en Me pones más a petición de una oyente. Ahora la pelota la tiene en el tejado Wally López. ¿Se animará a hacer el remix como le ha pedido Eva?