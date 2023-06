Del Fyre Festiva 2017 al Festimad 2005: cuatro festivales de música que no salieron bien

El Primavera Sound debutó en Madrid con una cancelación por lluvias. La primera jornada del festival tuvo que cancelarse por lluvias y el tiempo no fue mucho mejor los días siguientes.

De citas musicales pasadas agua sabe Alba Cordero que preparó esta semana en Cuerpos especiales por festivales cancelados/aguados.

WARM UP de Murcia

"Me dejó una de mis fotos favoritas de 2023. Una foto en que se ve todo el recinto vacío y la gente apiñada debajo de la tarima para personas con movilidad reducida", ha contado Alba Cordero. "Se ve a todo el mundo ahí dentro y al fondo se ve a un chaval de la organización con chaleco reflectante, asomado para ver si está todo bien, pero en primer plano se ve a un chaval como señalando el cuadro como 'jajja, mira qué gracioso".

Woodstock '99

"Que te cancelen por lluvia es una faena pero hay casos mucho peores como el festival Woodstock del 99", ha seguido. "¿Conocéis el documental? Yo lo vi y flipé".

"No es que saliese mal, es que fue un absoluto caos. Se celebró en julio en el estado de Nueva York, hacía como 1000 grados, no había casi comida ni bebida, y lo que había era carísimo. Y lo que sí había, que es lo peor que te puedes encontrar en un festival, son muchos garrulos, muy borrachos", ha recordado.

El caso es que "esos garrulos borrachos" fueron a veces azuzados por los propios artistas que les animaban a pasarlo bien/liarla", ha seguido Alba. "Hubo incendios, abusos a mujeres... y terminó siendo una historia de terror".

Festimad 2005

No fue tan terrible como Woostock, pero tampoco estuvo mal. En el Festimad 2005 pero se juntó el calor, el polvo que se levantaba, se rompió un foco que se cayó en mitad de la pista y había un viento loco que ponía en peligro la seguridad de todos los asistentes", ha añadido Alba.

"Y, como gañanes hay en todas partes, empezó a haber destrozos, robos de material... He leído que hay una leyenda que hay grupos que pudieron empezar a ensayar y grabar cosas gracias al material que pillaron ahí".

No hay mal que por bien no venga...

Fyre Festiva 2017l

El favorito de Alba Cordero es el Fyre Festival, "que iba a ser una especie de Coachella de lujo en una isla exclusiva y terminó siendo un descampado con tiendas de campaña y sandwiches pochos", ha resumido.

Por no haber, no hubo ni música. "Los asistentes llegaron y no había ni la estructura para conciertos. Se ve que a los artistas ni los avisaron. La única música que iban a escuchar es la que hiciesen ellos con dos conchas en la playa".

Decepción mayúscula.