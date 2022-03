Gloria Serra desvela cuál fue el programa de Equipo de Investigación más duro: "Han pasado ocho años y no puedo verlo"

Recibimos en Cuerpos especiales a una de las mejores profesionales de la televisión: Gloria Serra. La periodista nos cuenta todos los entresijos de Equipo de Investigación, y nos da las claves de su particular locución.

Hoy extendemos la alfombra roja en Cuerpos especiales para recibir a una gran profesional de la comunicación: Gloria Serra. La periodista que está al frente de Equipo de Investigación, nos desvela que el éxito del programa de La Sexta sigue siendo un misterio: "Hay muy pocos programas que aguanten tantos años haciendo información pura y dura. Reportajes de una hora en prime time".

Sobre los temas que se tratan, Serra nos explica que hay un departamento de asignación en el que trabaja un equipo de mujeres recabando información de las solicitudes que llegan para escoger los mejores.

El programa que más afectó a Gloria Serra

Uno de los programas que más le afectó a Gloria Serra fue el que lleva por título Cabeza de cerdo. "Es el mayor traficante de mujeres que ha habido en la historia de Europa. Y es mucho decir, porque han habido muchos traficantes. Pero este destacó por su crueldad"

"Además, estuvimos grabando el mayor prostíbulo al aire libre que hay en España, que está en Madrid, en invierno.. Y te juro que me hizo polvo. Han pasado ocho años y aún a día de hoy me hace polvo recordarlo, no puedo verlo", ha continuado.

Gloria Serra nos habla de su locución

Si hay algo que caracteriza a Gloria Serra es su particular forma de locutar. "Esa locución se inventa, evidentemente estáis escuchando mi voz y no hablo así", empieza explicando Gloria, entre risas. "Es una locución de actores. Cuando decidimos convertir los reportajes reales en una 'peliculita' de una hora yo no tenía ni idea, porque mi locución es informativa", explica.

"Entonces yo iba al teatro y al cine y estaba enganchada viendo la gestualidad y la forma de hablar de los actores, para coger tips. Es algo que hay que enseñar para no hacer en informativos. Lo hago como si cuentas un cuento", añade.