Izal, The Beatles, Los Piratas... no solo los líderes de estas bandas empezaron una carrera en solitario tras su disolución

Izal , The Beatles , Los Piratas ... se disolvieron pero la carrera musical de sus miembros no se apagó. No hablamos solo de artistas como Mikel Izal , Paul McCartney o Iván Ferreiro . Otros integrantes menos visibles de estas bandas se lanzaron a la música con discos debut de gran éxito. Repasamos algunos de ellos de la mano de Alba Cordero y Cuerpos especiales .

El lunes 27 de noviembre se cumplieron 53 años del debut en solitario de George Harrison, lo que ha inspirado a Alba Cordero para hacer uno de sus habituales viajes musicales en Cuerpos especiales.

Esta vez su sección va de caras menos visibles de bandas (George Harrison) que al disolverse su grupo (The Beatles) iniciaron como sus líderes (John Lennon y Paul McCartney) una carrera en solitario.

Estos son los discos debut de artistas de nombres menos conocidos y que se atrevieron a iniciar una carrera como solistas.

George Harrison - All Things Must Pass (1970)

Antes de la separación de The Beatles, George Harrison había grabado una banda sonora y un disco experimental pero su disco debut fue All Things Must Pass, el primero desde la separación de la banda.

Fue un exitazo, probablemente el más reconocido y alabado de la carrera en solitario de Harrison que venía de estar diez años con dos personalidades arrolladoras e intensas, John Lennon y Paul McCartney,

Ringo Star - Ringo (1973)

En 1973 le tocó el turno a Ringo Starr, que después de publicar dos discos de versiones de jazz y country en 1970, lanzó Ringo, el primer disco en solitario de su carrera con canciones originales

Robbie Williams - Life thru a Lens (1997)

Sin salir de Reino Unido encontramos el caso de Take That. La banda de los 90 tenía una figura que claramente destacaba por encima del resto de integrantes, Gary Barlow . Era el vocalista principal y también compositor de las canciones, parecía que era quien iba a triunfar tras el final de la banda pero quien dio el pelotazo fue Robbie Williams. Era el más joven de los cinco y había dejado el grupo por problemas de adicciones, pero en 1997 sacó su primer disco, Life thru a Lens, y lo reventó.

David Otero (El Pescao) - Nada lógico (2010)

En febrero de 2010 El Canto del Loco anunció su separación y, además de la carrera en solitario que todo el mundo esperaba de Dani Martín, ese año salió Nada lógico, primer disco de David Otero, guitarrista y compositor de la banda que empezó su carrera bajo el nombre de El Pescao.

Celia Becks - Ve a terapia (2023)

Otro ejemplo es Celia Becks, exbajista de La La Love You, que este año ha estrenado su carrera en solitario con el disco Ve a terapia.

Fon Román - Silencio cómodo en un jardín descuidado (2006)

Los Piratas anunciaron su separación en febrero de 2004 y todo el mundo conoce la carrera en solitario de Iván Ferreiro pero Fon Román, guitarrista de la banda, también ha publicado música en solitario. Silencio cómodo en un jardín descuidado fue su primer disco, que salió en 2006, y tiene canciones tan bonitas como El Idiota.

Sergio Sastre (Reys) - Dispare aquí

Reys es el nuevo proyecto de Sergio Sastre, guitarrista y compositor de Miss Caffeina, que acaba de lanzar la canción Dispare aquí.

La lista continúa con nombres como Dave Grohl, que era batería de Nirvana antes de petarlo con los Foo Fighters; Ana Curra, que estuvo en Alaska y Pegamoides, Parálisis Permanente y Los Seres Vacíos antes de empezar su carrera en solitario; Ale Acosta, que acaba de lanzar su primera canción al margen de Fuel Fandango; o Alberto Pérez, que está a punto de lanzar su primer disco después de una década como guitarrista de Izal.