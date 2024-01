Joe Crepúsculo: "Me siento a gusto en el mainstream aunque hago música rara, soy un tipo raro"

Hace ya 10 años que Joe Crepúsculo sacó su disco Baile de Magos, que contiene uno de los temas más icónicos del indie reciente, Mi Fábrica de Baile.

Todo surgió en medio de una mudanza de Barcelona a Mallorca y lo que iba a ser "una canción más del disco" terminó convirtiéndose en un icono. "Es todo muy extraño, las canciones que piensas que van a ser una cosa, luego son otra. Se convirtió en un single y en un punto de fuga en mi carrera que me ha permitido tocar mucho y estar donde estoy", reconoce el cantante.

Ni siquiera le iba a meter letra hasta que un amigo le instó a hacerlo. "Yo quería hacer canciones con distintos acordes y al final esta es la que los repite todos", recuerda. Un tema que no se cansa de tocar en directo y que le ha dado muchísimas alegrías. Incluso hubo bolos en los que el público se subía a cantarla al escenario.

Pero este aniversario no es el único motivo de que Joe Crepúsculo se deje ver en Cuerpos especiales. Para celebrar este cumpleaños, acaba de editar un EP con varias nuevas versiones de este icónico temazo. Una versión rock con Camellos, una versión cumbia con Instituto Mexicano del Sonido, otra tipo mambo con Tito Ramírez... Incluso bulerías y rock. "Aportan una visión diferente, aunque pensé que estaba siendo un poco pesado", dice. "No deja de ser un homenaje a todo lo bonito que me ha dado esta canción y si a la gente no le gusta, pues tiene la original".

Las versiones con Tomasito o Russian Red le han sacado de ese underground más profundo. Es consciente de ellos. "Me siento a gusto en el mainstream, aunque hago música rara. Soy un tipo raro, con letras raras...", explica. "Si el mainstream me quiere, yo también le quiero", celebra.

Tiene próximas fechas a la vista con motivo de este aniversario. 27 de enero canta en Barcelona, 1 de marzo en Bilbao, 2 de marzo en Zaragoza... "Haremos una recopilación de las canciones que estos años estamos tocando, va a ser una fiesta", cuenta.