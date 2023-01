Lala Chus recuerda tres historias de famosos con casas malditas: "Dice que por allí corre el fantasma de su perro"

Lala Chus trae una nueva entrega de su sección casas encantadas a Cuerpos especiales.

La experta en crímenes chuscos del morning de Europa FM le ha cogido gusto al tema y, tras revivir el primer Poltergeist registrado en España, esta vez ha profundizado en el tema buscando en Google "comprar casas con fantasmas, qué debo saber para adquirir una propiedad maldita".

En un artículo en abogado.com, Lala Chus ha descubierto que debes avisar a los posibles compradores si pones a la venta una propiedad supuestamente maldita.

"En 1990 hubo un caso donde un familia puso en venta una casa donde ocurrían cosas. No avisaron a los nuevos dueños y los compradores demandaron a la familia y ganaron. Les tuvieron que dar tracatrá", ha contado Lala Chus, que luego ha enumerado en qué circunstancias hay que avisar si queréis vender una propiedad estigmatizada.

Si ha ocurrido un asesinato

Si ha ocurrido un suicidio o muerte de forma trágica o traumática

Si tiene fama de estar habitada por fantasmas

Si ocurren situaciones paranormales

Si se han llevado cultos o rituales

Si hay evidencia de delitos relacionados con drogas

Casas de famosos que están malditas

En esto de vender casas encantadas, no se salva nadie. Es difícil venderlo como anónimo y también como famoso. Hay tres casas muy famosas que cuesta vender por estas circunstancias.

La casa en la que se suicidó Kurt Cobain . Estuvo muchos años sin vender porque nadie quería comprarla por si aparecía el fantasma de KurtCo.

. Estuvo muchos años sin vender porque nadie quería comprarla por si aparecía el fantasma de KurtCo. Robbie Williams venden una pedazo de mansión en Inglaterra, que tiene puesta en venta por unos míseros 9,2 millones de euros porque dice que por allí corre el fantasma de su perro y no le gusta.

y no le gusta. La casa en la que se grabó El Silencio de los Corderos, que dicen que luego se poseyó, está en venta por 300.000 dólares.

Llegado a este punto, ¿hay alguna casa encantada que se pueda comprar en Madrid?

"Me puse a buscar en Idealista y me apareció una en Madrid. Decía lo siguiente: 'Si te gusta el riesgo, si te atreves con todo y leyendas urbanas aún siendo reales no te amedrentan, te invitamos a conocer esta finca y su historia. La casa del terror se queda en un juego de niños comparada con tu futura casa. Desafía la publicidad que va acompañada de un precio de lo más llamativo: 113.666 euros", ha leído Lala Chus, a la que Eva Soriano se ha unido para interpretar el significado de la cifra.

