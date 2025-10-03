Lalachus juega a Next con Nacho García y los oyentes de Cuerpos especiales

¿Te acuerdas del programa Next ? Lalachus recuerda el funcionamiento de este dating show del principio de los 2000 en su sección de tele de Cuerpos especiales y propone un divertido juego a los oyentes. ¿Cuál de los cinco candidatos con los que queda Sonia conquistará su corazón?

No hay cosa que le guste más a Lalachus que revisitar la tele de los 90 y principios de los 2000. ¡No se le escapa un programa al que sacarle chicha!

Esta semana el programa que nos ha traído a Cuerpos especiales es Next, un dating show en un autobús donde una chica o un chico tenían citas con cinco personas que estaban en una autobús.

Iban sin piedad. Si el candidato no les gustaba, se desgallitaban gritando ¡Next! "Lo mejor es que por cada minuto de cita te llevabas un euro y al final de la cita te preguntaban, ¿quieres quedarte con estos 20 euros o segunda cita?", ha recordado Lala antes de proponer un juego a Nacho García y los oyentes.

La mecánica es sencilla: escuchar la historia de Sonia y de sus cinco candidatos y tratar de adivinar con quién se quedó. Las citas y las cartas de presentación de cada chico no tienen desperdicio. "Me llamo Borja. En el gimnasio levanto pesas y en las discotecas, levanto chicas", dice uno de los aspirantes. "Te pego un muerdo que te dejo sin oxígeno", añade otro.

Sonia tampoco se queda corta con sus aportaciones. "¿Tú eres valiente? ¡Buff! Pues yo gallinas no los quiero!", dice en una de las citas. ¿Con cuál de los candidatos se quedará? Juega con Lala y Nacho y trata de adivinar al ganador.