Lucas Curotto: "La vida ha cambiado mucho antes y después de Operación Triunfo, hay historias para contar en un álbum"

Han pasado unas cuantas semanas desde que salió Corazones Rotos, el primer single oficial de Lucas Curotto tras su paso por Operación Triunfo.

Sus sensaciones son buenas, pero no descarta una vuelta de tuerca a su propuesta. "Estoy contento. Desde que salí del programa me he podido meter en el estudio, probar diferentes sonidos, distintas cosas. Va a cambiar, no va a ser tan pop, vamos a ir por el lado rock, como primer single estoy muy contento, pero va a haber cambios", asegura el joven.

Nació en Uruguay y ha sentido de cerca el calor de sus fans del otro lado del charco. "Me han escrito de Uruguay y Argentina y les han gustado, a ver si gusta ahora el salto al rock", cuenta.

Corazones Rotos la escribió antes de darse a conocer en OT y todavía tiene mucho material inédito que transformar en singles e incluso colaboraciones. "He intentado coger trozos e ideas, pero también he estado escribiendo muchísimo nuevo. En mi cabeza está la idea de poder hacer un EP o un álbum para poder plasmar el antes y el después de la academia. La vida ha cambiado mucho y hay muchas historias que contar", explica.

Esta nueva etapa de su vida estará acompañado mano a mano de Universal, sello que ha apostado por su talento para crear y publicar nuevo material. Está contentísimo. El Lucas que soñaba con ser artista cuando era pequeño estaría muy orgulloso de todo lo que ha conseguido.

"Siempre fui muy soñador. Lo proyecté. Era ese niño que ponía música, cogía el mando de la tele, o un desodorante y cantaba por casa. Me imaginaba mis shows y mis cosas", cuenta.

Junto al resto de finalistas de Operación Triunfo, el cantante ha puesto voz a la banda sonora que animará al equipo Olímpico Español en los próximos JJ.OO con el recién estrenado tema La Gravedad. "España me dio el sueño de mi vida, estoy encantado de apoyarlo", cuenta sin esconder que estará también "con las raíces a full".

Escucha Cuerpos especiales de lunes a viernes de 07 a 11h en Europa FM.