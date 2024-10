Luis Piedrahita y Eva Soriano se enfrentan por el horóscopo: "De Piscis a Piscis hay interferencias"

Ver a Eva Soriano entrenar es, para Luis Piedrahita, como ver a Dios crear el Universo. Ambos comparten gimnasio, pero hay claras diferencias entre ellos. Mientras Eva coge bien de peso, él solo mueve "un cubo y una fregona".

Pero importancia a lo importante. Eva Hache, Ana Morgade,Leo Harlem, Carolina Iglesias, Álex Clavero, JJ Vaquero, Silvia Abril, David Cepo y Luis Piedrahita se unirán por primera vez juntos en un escenario el próximo sábado 7 de diciembre en el WiZink Center con Mentes Peligrosas, la gran reunión. "Es como un menú degustación, cada uno hará un trocito de su monólogo. Las entradas son 25 euros, así que cada cómico te sale a 2,5", explica.

Nunca había compartido espacio con tanta gente sobre las tablas, así que Piedrahita no se explica cómo van a organizarse en los camerinos. El show está inspirado en esas cenas de reencuentro de antiguos alumnos de instituto que en realidad suponen un "a ver quién está peor que tú". Para el cómico y mago, estas reuniones son lo peor que se ha inventado en el mundo. "Tú acudes intentando encontrarte con tu amigo Checho, pero Checho no va, va un señor gordo con un puro que dice ser Checho. Y él también te mira a ti como si no fueras tú".

No solo tiene este espectáculo entre manos. Piedrahita también está en el Teatro La Latina de Madrid con Apocalípticamente Correcto, que propone como gran regalo para amigos y familiares. "Regalar una sonrisa sienta bien siempre, con una corbata la cagas", exclama antes de contar que otra de las peores cosas que le han pasado a la humanidad son las vacaciones que se van de vacaciones con toda la familia en caravana.

Antes de terminar, Eva no ha podido evitar enfrentarse con Piedrahita por sus reticencias con el horóscopo. Ha sentido el miedo en sus carnes, porque Eva es fiel creyente en las cartas y la posición de los astros. "Creo que las personas que te cobran por decirte el futuro deberían haber comprado bitcoin en 2010 y callarse", dice, valiente. "Yo sé tirar las cartas mejor que nadie, he estudiado", la reta. "Pero no me la tires de broma", amenaza Eva. ¿Terminará la batalla en el gimnasio? Esperamos que no haya cosas pesadas cerca... Por lo que pueda pasar. Y eso que los dos son Piscis: "De Piscis a Piscis hay interferencias".

