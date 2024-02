Luna Ki adelanta en exclusiva en 'Cuerpos especiales' la fecha de su EP 'Generación de cristal': "Sale el 1 de marzo"

Luna Ki se ha venido este viernes a Cuerpos especiales para presentar su recién lanzado single Cuatro Bodas, del que ha hablado con Nacho García y Lalachus.

Para su primera visita al morning de Europa FM, la cantante ha elegido un look de infarto. "Creo que vestirme como me he vestido hoy me hace verme como una artista y reconocerme como tal en el espejo, eso puede ayudar a que yo luego llegue al estudio o vaya por la calle y grabe una melodía mejor, pero Luna Gorriz como persona también hace esas melodías aunque vaya en pijama", ha contado durante la entrevista.

La cantante define su canción Cuatro Bodas como "una sátira al poliamor y a la monogamia" porque, según confiesa, no se siente monógama ni poligámica. "No sé qué soy", ha reconocido para luego citar la frase de la película V de Vendetta que dice "Los artistas mienten para decir la verdad y los políticos para ocultarla".

Cuatro Bodas forma parte del próximo EP de Luna Ki. Generación de Cristal cuenta con siete canciones y ya tiene fecha de lanzamiento. Sale el 1 de marzo, ha adelantado en exclusiva en Cuerpos especiales.

"Generación de cristal es un término que nos han puesto los boomers por nuestra fragilidad y demás. Sin embargo, a pesar de ser frágiles, yo encuentro una fortaleza en esa vulnerabilidad. Veo algo poético en el nombre por las propiedades del cristal como la durabilidad o transparencia. Creo que nos deberíamos empoderar con este nombre porque me parece algo precioso", ha explicado sobre este trabajo antes de insistir en la importancia de mostrar nuestras emociones.

"Otras generaciones a lo mejor eran supersensibles y no se dieron cuenta. Creo que todos somos sensibles y creo que todo el mundo debería trabajar e ir a terapia", ha añadido.

De vuelta al tema de la moda, Luna Ki ha recordado uno de sus looks más impactantes. "Una vez dio un concierto toda de látex, la cara iba en una máscara de látex. Apenas podía respirar mientras cantaba pero a la gente ese impacto... fue en la época del Benidorm Fest, la peña loca...", ha recordado la cantante, que tuvo otro look icónico cuando cantó con unas botas amarillas llenas de agujeros y que dio para muchos memes.

"El meme lo estoy haciendo yo en una canción en la que digoestoy rayado como un queso y poniéndome unas botas de queso, el meme soy yo", ha añadido.

Luna Ki fue seleccionada como candidata al Benidorm Fest 2022 pero no llegó a competir en el certamen porque su propuesta incluía autotune y las bases del concurso no permiten su uso. En esta tercera edición está al margen de lo que pasa en Benidorm. "Lo he intentado superar y lo he dejado atrás", ha confesado.