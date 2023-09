Marc Seguí: "Pablo Alborán es un tipazo, colaborar con él es un regalo"

Tercera vez que nos vemos las caras con Marc Seguí y lo cierto es que viene con un rostro "vacacionado" muy gustoso. "Ha predominado la fiesta", dice antes de descartar el tema de fiestas en barco. "Lo paso un poquito mal, se mueve mucho de un lado a otro", cuenta. Aquí se reivindica la fiesta clásica, la fiesta canónica.

Su último tema, romántico a más no poder, lo ha hecho de la mano de Pablo Alborán y se llama Mariposas. "Soy muy enamoradizo, es verdad, pero mariposas podemos sentir por muchas cosas. Las siento cuando me subo a un escenario", afirma el artista, que no ha confesado que lleva un tiempo ya enamorado.

Con el artista malagueño guarda bastante distancia respecto a su sonido, pero al final han podido unirlo bastante bien: "Tenemos mundos diferentes pero los hemos podido juntar bastante bien, Pablo Alborán es un tipazo y trabajar con él es un regalo". Está deseando cantarla con él en directo y Amaia o Sen Senra son otras de sus colaboraciones soñadas.

"Hice la canción. Se la mandé a él y ya me mandó super rápido su parte. Con otros artistas sí que me ha costado más que me contestasen. Le gustó la canción y estaba motivado con el tema. Lo que más nos costó elegir fue la miniatura de Youtube", dice, entre risas. Todos los temas que está sacando ahora -incluido- formarán parte de un disco que está a punto de terminar de grabar.

Su último EP se llama AAAAAA y es "un grito". "Son seis A, una por cada canción. Quise dejar ahí una época un poco más incomprendida, es como un grito de socorro", confiesa el intérprete, que reconoce que ahora está bastante mejor. "La música me ha ayudado porque ha sido mi primera responsabilidad, he cambiado mucho estos cuatro años".