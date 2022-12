Andrea Duro y Mariam Hernández son dos de las protagonistas de Todos lo hacen, una comedia coral llena de rostros conocidos que se estrena el 28 de diciembre.

La película, de la que han hablando este martes en Cuerpos especiales, es una mezcla de bromas y misterio. "Es un poco la señora Fletcher, el Cluedo, pero con unas buenas risas", ha dicho Mariam al presentar la cinta que se desarrolla en un hotel en el que coinciden cuatro parejas que vuelven a este tiempo después de celebrar ahí su boda.

Ese hotel es el escenario de Todos lo hacen y fue el alojamiento del equipo de la película durante el rodaje. "Vivimos en el hotel durante tres semanas, día y noche, todos juntos y rodábamos en el hotel", ha continuado contando la actriz sobre la experiencia. "De la noche a la mañana era conviviente de Julián López", ha añadido Andrea Duro, matizando que su experiencia con el chanante fue bastante light.

El que lo dio todo durante la grabación fue el actor Carlos Santos. "Una cosa loquísima", ha contado Mariam sobre su compañero de rodaje.

El perro, el más peligroso del rodaje

La película cuenta en el reparto con Andrea Duro, Mariam Hernández, Carlos Santos, Julián López, Kira Miró, Toni Costa, Macarena Gómez, Salva Reina y el perro Cayo, al que llaman "el hijo del mal".

"El perro me empezó a morder desde el primer día de rodaje", ha contado Mariam, quien en la película interpreta a la dueña del perro. "Cogieron un perro que está acostumbrado a rodajes. El primer día me pegó dos mordidas que Kira dijo: 'Yo no cojo a ese perro ni loca", ha explicado sobre su experiencia.

"Había que agarrarlo. La dueña estaba debajo de mí en los primeros planos, en las piernas, por si yo tenía que soltarlo", ha añadido.

Del hotel a las casas rurales

La experiencia que vive en la película recuerda un poco a la de las casas rurales. ¿Son Andrea y Mariam seguidoras de estos planes?

"Yo lo fui cuando era joven Que nadie se escandalice", ha dicho Andrea Duro con sonrisa pícara al recordar lo que pasaba en la época de Física o química y de lo que habló Ursula Corberó tiempo después: "Los fines de semana alquilábamos una casa en Segovia y Javi Calvo se disfrazaba de botones y nos escribía historias de miedo. Luego follábamos todos con todos y nadie se enfadaba".

Mariam Hernández lo es ahora aunque no en ese plan (o al menos eso ha dicho). "Desde que soy madre, el plan casa rural me parece un planazo", ha contado la actriz, que deja a la niña durmiendo en la habitación y puede seguir de juerga en el salón.

Mariam Hernández se convirtió en madre hace dos años. Su hija Nahla nació en enero de 2020.