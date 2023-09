Mikel Erentxun: "En mi casa solo se escucha Taylor Swift las 24 horas"

Mikel Erentxun siempre va con una guitarra debajo del brazo. Su mánager casi se preocupa más por la supervivencia del intrumento que por la del propio cantante. "Es una buena guitarra pero el valor emocional supera al económico", cuenta el músico, que este 22 de septiembre publica nuevo disco. Se llama Septiembre y uno de los singles es A la luz de las farolas.

"Septiembre es mi mes favorito del año. Mi amigo y poeta Rafael Berrio, que murió en pandemia, decía que era 'un mes como Dios manda'. Para los que vivimos en Donosti es un mes especial, tenemos el festival, es el mes de las mareas vivas, es un mes de transición y este disco es un poco eso, hay canciones tristes y otras muy luminosas, rápidas, desgarradoras, tiernas...".

Empezó a escribir estos temas en pandemia y terminó el año pasado, de ahí tantos contrastes en el sonido. "Es un disco doble, nunca había dedicado tanto tiempo a escribir un disco", cuenta antes de explicar que no descartaba hacer un triple álbum con tanto material. "Pero la cosa no es meter canciones porque sí. Calamaro hizo un disco quíntuple y ahí sobraban bastantes", bromea.

La familia de Mikel Erentxun es 'swiftie'

Oh Siena es uno de las canciones más especiales del disco, donde el propio Mikel toca el piano. Está dedicada a su hija.

"Tengo cinco hijos y todos tienen su canción, pero rivalizan entre ellos. Ella tiene 15 y se la hice el año pasado porque se iba a Mineápolis a estudiar", cuenta antes de soltar la gran bomba musical. "Pero a mi familia no le gusta nada lo que yo hago, en mi casa solo se escucha Taylor Swift, 24 horas Taylor Swift. A mi solo me gustan los dos discos de pandemia, pero a mi mujer y mis hijos les encanta. No tiene nada que ver con otros productos comerciales", reconoce.

Mikel Erentxun se considera mucho más fan del cine que de la música. Le hubiese encantado ser actor así que que hiciesen un biopic sobre su vida sería un sueño cumplido. "El cine me parece un mundo más complejo, he hecho pinceladas. Tuve una frase con Carmen Maura", asegura antes de recordar las canciones que ha creado para películas.

El próximo 2024 que viene se cumplen 40 años del nacimiento de Duncan Dhu. "Algo habrá que hacer, aunque sea una cena", bromea antes de contar que cena con Diego al menos una vez a la semana. "Es como mi hermano, todos los viernes o sábados quedamos con las mujeres, cena, sobremesa, vinito... Nos aconsejamos, su opinión para mi es fundamental, es un tipo muy sincero", cuenta.

