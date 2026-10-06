UNA HISTORIA DE SUPERACIÓN

MrBeast ha liberado a Juan, por Jorge Yorya

¿Y si encierro a 30 personas en un supermercado y los hago sobrevivir con la comida que hay aquí? Con esta premisa ha empezado el último juego de MrBeast, que dejó dentro del recinto a Juan. Este señor mexicano no dominaba el idioma y demostró tener la resistencia moral que Odiseo. Fue uno de los cuatro finalistas, que logró salir del espacio después de 202 días encerrado con una lesión de tobillo incluida y una jugada maestra para agotar antes la comida.