Natalia Tena: "Me inspiré en una mantis religiosa para crear mi personaje de 'El Mal"

Natalia Tena se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar El Mal , su nuevo trabajo, y convencer a Eva Soriano de que todo el mundo es capaz de matar. ¡Sí! La actriz, que da vida a una mujer muy sana que mata gente en la película de Juanma Bajo Ulloa, tiene claro que "dentro de cada ser humano hay un monstruo". ¿Estás de acuerdo?

Natalia Tena llega el viernes 16 de enero a los cines españoles y este martes se ha pasado por Cuerpos especiales para presentar El Mal, su nuevo trabajo dirigido por Juanma Bajo Ulloa y con Belén Fabra, Tony Dalton y Fernando Gil entre sus protagonistas.

La actriz británica define la película rodada en Victoria como "bastante heavy" a la vez que preciosa. "Y la banda sonora es fenomenal", ha dicho a Eva Soriano y Nacho García antes de contar uno de los secretos del rodaje: los pintxos que salía a tomar con el director Juanma Bajo Ulloa. "Había unas croquetas de carrilleras que eran increíbles", ha dicho ganándose a la presentadora.

Le ha costado más convencerla en su teoría sobre el mal. "Yo sé que soy capaz de matar. Creo que todo el mundo tiene esa capacidad", ha dicho muy segura. "En un momento animal, con rabia, con miedo...", ha continuado ante la incredulidad de Eva Soriano, a la que ha tenido que convencer con un debate. ""Al principio de la película hay una pregunta. ¿A quién matarías? ¿A tu hijo o a 1.000 niños desconocidos?". La respuesta siempre es que matarías a alguien.

El Mal defiende que "dentro de cada monstruo hay un ser humano y dentro de cada ser humano hay un monstruo". "Yo creo que las dos cosas son ciertas", ha asegurado la actriz, que interpreta en este trabajo a "una persona sana que saca el odio fuera". "Es muy sana pero mata a gente", ha dicho sobre este personaje que creó inspirándose en una mantis religiosa.

"Yo sé que soy capaz de matar. Creo que todo el mundo tiene esa capacidad"

"Me inspiré con ese animal porque no sabía cómo llegar a este personaje. Era muy difícil. La de vestuario tampoco sabía. Era como quién es esta mujer", ha continuado para explicar después que el director le recomendó hacerlo desde el físico y luego ir dando forma a su personalidad.

Una mala en James Bond

Natalia Tena le ha cogido gusto a interpretar personajes malos y le encantaría hacer uno en una película de James Bond. "Me gustaría estar en la saga y hacer la mala de verdad. ¿Eso ha pasado? ¿Que la mala mala sea una mujer?", ha preguntado después de asegurar que también le gustaría ser la novia de Deadpool. "Me encantaría ser parte de ese lado de Marvel", ha confesado al hablar de sagas.

La actriz también intentó formar parte de Fast & Furious aunque sin éxito. "Hice la prueba pero no me dieron el papel", ha contado para acabar la entrevista hablando de Molotov Jukebox, su grupo de música, actualmente volcado en la preparación de su próximo trabajo. "Este año no vamos a hacer cosas porque voy a enfocar la energía en el próximo disco y así a ver si en 2027 vuelvo a España para tocar", ha dicho comprometiéndose a volver a Cuerpos especiales a presentarlo.