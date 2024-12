Nena Daconte desvela en primicia una colaboración con Iván Ferreiro, 'Sueño', para su nuevo disco

En marzo tiene disco nuevo disco, La escafandra, así que volverá pronto. Para entonces, será la quinta visita y se le otorgará la taquilla del programa.

Este jueves toca pasaporte y rebautización oficial. Porque Mai Meneses se ha quitado el Mai con el que la conocimos para recuperar el María de su nombre real, a pesar de que el público la conoce como Nena Daconte.

"Me daba la sensación de que Mai era un personaje que se había inventado mi cabeza, estaba lleno de inseguridades, de miedo, era fea, gorda, no cantaba ni bailaba bien...", explica sobre este"regreso al pasado" para construir un "presente paralelo".

Maldita Inocencia es el segundo adelanto de este próximo disco que verá la luz en 2025. "La canción habla de ese momento en el que te das cuenta de que tu relación no va bien y que lo de vivir felices y comer perdices no es real", cuenta. Este sentimiento termina poniendo barreras y cada vez cuesta más recuperar la inocencia que te hacía lanzarte al vacío cuando conoces un nuevo amor. "Los niños no piensan si lo van a hacer bien o mal", explica la artista, que se confiesa terriblemente ingenua. "Pero tengo mala memoria, y eso es bueno, me despierto y digo 'voy a volver a soñar con esto'", añade.

Así nació 'Sueño', su colaboración con Iván Ferreiro

La Escafandra está producido por Sergio Sancho y cuenta una historia de amor a través de varios capítulos. "La cara A es la fase de idealización y la cara B es el desengaño", desvela sobre este proyecto, que no sale hasta el mes de marzo y es el resultado de mucho trabajo y reflexión.

"Es experimental, conceptual... Y hay una canción que ha cantado Iván Ferreiro, superbonita. Se llama 'Sueño' y está en la cara B. Va de cuando te das cuenta de que esa persona no se va a enamorar de ti en la vida y solo quiere guarrear", cuenta entre risas.

Su relación empezó después de los Premios de la Academia de la Música, donde el gallego pronunció un discurso que recalcaba que "ganar premios está muy bien" pero que la música no era competición. Ella, fascinada por este mensaje, le escribió por Instagram y rápidamente le propuso trabajar juntos. "Sin escuchar la canción me dijo que sí", explica.

