Niño Paco: "Los helados tienen la culpa del deshielo de los polos"

Te interesa Eva Soriano desvela su encontronazo con una chica inglesa por un cubata

"No puedo mas con el cambio climático, soy de felpa", así ha comenzado su alegato en favor del medioambiente Niño Paco, cuyas textiles axilas parecían no dejar de sudar.

Ante la pregunta de una niña en el paconsultorio, que se preguntaba por qué no podía comer helado permanentemente durante el verano, el colaborador de Cuerpos especiales no ha dejado pasar la ocasión para demostrar sus conocimientos científicos: "Los helados tienen la culpa del deshielo de los polos".

Una lógica que ha dejado patidifuso a Nacho García, aunque no tanto a Eva Soriano, que conseguía enteder el proceso por el que "tú te comes los helados, que son polos, por lo que te comes los polos (...) el Norte y el Sur".