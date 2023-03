Niño Paco: "Que le den a los premios Ídolo, voy a crear los premios Repúdialo"

¡No podía faltar! El Niño Paco también se ha apuntado al especial de Cuerpos especiales grabado este viernes desde la Casa de la Cultura de Azuqueca de Henares.

El pequeño gamberro se ha metido en el bolsillo al público nada más empezar al grito de 'Buenos días, azuquenses' y, a continuación, le ha leído la cartilla a Iggy Rubín cuando este avisó a los presentes que guardasen las cosas de valor.

"Es una manera muy fea de estigmatizarme. ¡Yo no robo a nadie!", le ha dicho. "El Audi del alcalde de Salou fue un souvenir. No es raro que me lleve un recuerdo bonito de los sitios que visito. Alcalde de Azuqueca, ¿qué coche tiene usted?", ha dicho dirigiéndose a José Luis Blanco Moreno.

En realidad, el Niño Paco tiene planes de cambiar de vida. "Vengo a contar que yo, Paco, voy a dejar de robar. Me voy a hacer influencer. Hay muchas marcas que me mandan mensajes", le ha dicho a Iggy, que ha mostrado su interés por saber qué marcas quieren contar con él.

"¿Sabes qué marcas me han llamado para mandarme cosas? Mango", ha contado el joven colaborador. "Me ha llamado Mango y también me ha llamado la cuchillería de Azuqueca, que me ha dado una siete muelles y al ver cómo la manejaba me ha dado 20 euros", ha explicado.

Este cambio de vida viene con un objetivo por parte del Niño Paco. "Quiero ganar el premio Ídolo Kids. Quiero estar ahí, no creo que sea difícil porque si Eva ha conseguido uno...", le ha dicho a Iggy, que se ha preocupado por la presencia de haters en redes sociales. ¿Cómo levará el Niño Paco sus comentarios?

No hay respuesta porque no sabía ni que existían. " ¿Me estás diciendo que hay personas que se meten en los perfiles de otras para insultarlas, repudiarlas... y todo lo que acaba en -arlas? ¿Por qué lo hacen, Iggy?", ha preguntado con tono preocupado.

La respuesta de Iggy le ha convencido y Paco ha salido con un nuevo plan de vida. ¡Ya no quiere ser influencer, quiere ser hater!

"Voy a inventar los premios Repúdialo para dar visibilidad a todos esos haters que cada día madrugan y opinan sin saber, solo por hacer daño. Esa es mi gente, y desde hoy seré su emperador Paco, El odiador, primero del odio", ha anunciado.

¿Conclusión? El Niño Paco vuelve a robar.