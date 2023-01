"No puedo parar de disfrutar porque soy una disfrutona": el discurso de Eva Soriano en 'Cuerpos especiales' se hace viral en TikTok

"No puedo parar de disfrutar porque soy una disfrutona", dijo Eva Soriano el pasado 16 de noviembre a un seguidor que le llamó la atención en redes sociales por salir de fiesta a su edad.

La presentadora de Cuerpos especiales, el morning de Europa FM, aprovechó el programa de radio para responder a José Luis, quien le dijo que se acercaba a los 40 y vivía como si tuviese 15, y pronunciar un reivindicativo discurso para recordar que la edad es solo un número. Un discurso que ahora se ha hecho viral en TikTok, donde muchas usuarias utilizan el audio de Eva Soriano para compartir vídeos y fotos de fiesta.

"Voy a seguir saliendo. Hasta que me dure la cadera voy a salir y cuando me la operan voy a ser Teminator del perreo. Cuando me la operan voy a salir con un tacataca y que me pongan el Dale Mamasita Con Tu Tacatá. No puedo parar de bailar, no puedo parar de salir y no puedo parar de disfrutar porque soy una disfrutona. La edad no tiene que ver con la actitud, la edad es solo un número", aseguró Eva Soriano, cansada de las críticas recibidas por los vídeos compartidos en el I Love Reggaeton Madrid.

"Bailamos así porque es nuestra religión, es nuestro sandungueo, porque nos caímos en la marmita del ritmo ragatanga y ya está, ya está bien de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Que cada uno viva su vida adulta como le apetezca vivirla", añadió la presentadora en su discurso de Cuerpos especiales, que se ha compartido en un fenómeno en TikTok.

