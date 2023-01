"Queridísima Piscis": Esperanza Gracia tranquiliza a Eva Soriano tras su pánico por el supuesto cambio de signo

Venía comentándose en las redes sociales hace varios días que el Horóscopo había sufrido un giro radical este 2023 y Eva Soriano utilizaba el altavoz que le da Cuerpos Especiales para mostrar su enfado. No le venía nada bien cambiar de Piscis a Acuario y no dudó en hacer una queja formal a través de las ondas. La supuesta llegada de Ofiuco al Zodíaco había hecho estragos en sus creencias.

"Este fin de semana me fui a dormir siendo Piscis y me levanté el domingo siendo Acuario", ha dicho enfadada en el programa de este martes.

"Resulta que se ha metido un nuevo signo zodiacal y se han vuelto a reubicar las fechas. Ahora resulta que yo, por arte de birlibirloque, soy Acuario. ¡Yo! Que he basado mi personalidad en ser un piscis, que soy soñadora, creativa, sensible... Ahora me tengo que levantar un día y ser original, muy sincera y simpática. ¡Pues no me va bien!", ha dicho Eva Soriano insistente. "No me quiero levantar un día y tener un signo que no corresponde a mi personalidad", reivindicaba.

Pero después del berrinche en directo Eva Soriano ha recibido buenas noticias a través de Twitter. La reina de las predicciones, Esperanza Gracia, le aseguraba que se trataba de un bulo y que seguiría siendo Piscis a pesar de que el rumor se había extendido por todas las redes sociales.

"Mi queridísima Piscis @EvaSoriano90, nadie, absolutamente nadie, te va a cambiar el signo… No hagas caso de bulos… Si a la incertidumbre que vivimos, añadimos ahora un cambio de signo, estamos perdidos. Bye, bye, #ofiuco", escribía la vidente en su cuenta. Un mensaje que ha servido para que ya nada inquiete, atormente o perturbe a la presentadora de Cuerpos Especiales.

Eva Soriano, feliz por la aclaración de Esperanza Gracia, no tardaba en contestarle y darle las gracias. "Gracias Esperanza, eres la mejor", decía, ya mucho más tranquila por no-cambio de signo.