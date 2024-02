Roberto Leal “enseñó a vocalizar” a Ana Pastor para ‘Generación TOP’

Ana Pastor se sentaba en la mesa del programa por tercera vez y conseguía su Pasaporte Cuerpos especiales. Toda una veterana que admitía sentirse sorprendida con Eva Soriano y Nacho García, “no por la rigurosidad” de su retrato de la actualidad, sino por “la energía”.

La presentadora se ha sumergido en el sector del entretenimiento con Generación TOP, el nuevo concurso de La Sexta que enfrenta los conocimientos de diferentes franjas de edad. Un formato nuevo para Ana Pastor que ha sabido rodearse de expertos como Roberto Leal, que le ha enseñado “a vocalizar” en este tipo de contenidos.

Una incursión que aleja a Pastor de su rol habitual. “En un debate hay mucha tensión. Aquí no, es una liberación”, ha confesado. Un cambio con el que Nacho García ha planteado la posibilidad de que los cómicos tomasen las riendas de los debates sin encontrar muy convencida a la periodista. “Antes me encantaria ver a los políticos haciendo Generacion TOP”, ha puntualizado.

La competición entre la Generación Yeyé, la Generación Guay y la Generación Like ha conseguido situarse entre los programas favoritos de la noche del miércoles, aunque como ha demostrado Eva Soriano, algunos no consiguen situarse en ninguno de los tramos. “Yo soy del 90...”, ha comentado confusa la humorista, a quien Pastor ha situado rápidamente entre la Generación Like.

Sin embargo, el concurso la noche de este mismo miércoles se verá pospuesto por El Objetivo. Se trata de la tercera entrevista de Ana Pastor con Rafa Nadal -“Don Rafael Nadal Parera”, como han recordado en el estudio, puntualizando por parte de la periodista el valor del apellido materno-.

En esta ocasión, Pastor ha adelantado algunos de los temas tratados durante la conversación con el tenista como su carrera, Carlos Alcaraz y Djókovic o su reciente nombramiento como embajador de la Federación Saudí de Tenis.

Un último hito en la carrera del tenista que, como ha comentado la entrevistadora, considera que el país “se está abriendo” y su papel puede contribuir en algunos aspectos. Además, Pastor ha revelado que también comentan cuestiones sociales como el feminismo y las diferencias entre deportistas en base al género, aclarando que Nadal “tiene una opinion de las cosas y las dice”.

Eva Soriano se ha preguntado sobre la posibilidad de hacer una suerte de “Cuerpos en Arabia”, aunque Ana Pastor no ha tardado en desaconsejar la propuesta de la cómica.