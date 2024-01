Santos Solano propone cambiar los 'debería' de los propósitos de Año Nuevo por 'me gustaría'

Los propósitos de año nuevo llegan con el mes de enero y no siempre debería ser así. Santos Solano , psicólogo de cabecera de Cuerpos especiales , recomienda estudiarlos en base a nuestro momento personal y no dejarse lleva por la presión. "Los cambios vienen cuando pasan cosas y no cuando estrenamos año".

Enero es el mes de los gastos y también el mes de los propósitos. Muchos se plantean cambios con el inicio del año y no siempre es necesario llevarlos a cabo. Así lo recomienda Santos Solano, psicólogo de cabecera de Cuerpos especiales, que ha dedicado su primera sección de 2024 a hablar de este tema.

"La gente se propone hacer más ejercicio, pasar más tiempo con la familia, aprender idiomas, cambiar en el ámbito laboral... Todo el mundo se llena de buenas intenciones, pero ¿y si sientes presión por todo esto? ¿Y si no es el momento de plantearte cambios, nuevos objetivos?", reflexiona el experto en salud mental.

Porque, al fin y al cabo, por mucho que el entorno nos anime a plantearnos cambios, la realidad es que los logros pueden llegar en cualquier momento del año, no necesariamente de diciembre a enero.

"No somos una empresa que tenga que presentar balance de beneficios al final de año", matiza Santos Solano. "Parece que te tienes que plantear objetivos y pueden hacer que bajes la autoestima, que tengas sentimiento de frustración... incluso a determinadas personas pueden llevarles a un aumento de la autoexigencia porque deberían estar consiguiendo determinadas cosas y no lo hacen".

Realistas y con un objetivo

Al final, antes de hacer una lista de propósitos, hay que plantearse una serie de cuestiones.

¿Estamos en un buen momento para hacerlo?

¿Son realistas nuestras metas?

¿Tienen un objetivo? ¿Nos servirán para algo?

¿Son nuestros o son impuestos por la sociedad?

"Muchas veces los objetivos vienen impuestos desde fuera, sobre todo los que tienen que ver con el ideal estético, y no son necesarios. Son cuestiones que nos plantea el entorno y hasta que nos damos cuenta de que no tiene una motivación real nos lleva a ese sentimiento de frustración", añade el psicólogo. Porque... ¿de qué nos sirve tener abdominales marcados? ¿Sirve de algo o es solo presión social?

'Me gustaría', no 'debería'

Lo importante dejar a un lado los "debería" y cambiarlos en "me gustaría". "Al final si es un deber tendría que hacerlo y no cumplirlo me generaría sentimiento de frustración. Es mejor transformarlos en un "me gustaría". Gustar nos gustarían muchas cosas y somos capaces de tolerar si no las conseguimos", reflexiona.

Santos Solano no cree que haya que dejar a un lado los propósitos de año nuevo, pero hay que hacerlo con sentido común. "Lo que hay que tener en cuenta es que a veces no estamos en el mejor momento", apunta. "Porque los cambios vienen cuando pasan cosas y no siempre cuando cambiamos de año".