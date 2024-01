Sara Socas, sobre su disco 'TFN-MAD': "Es bastante cañero. He hecho lo que me ha dado la gana"

Aplauso en el estudio de Cuerpos especiales para recibir a Sara Socas. La freestyler canaria ha venido al morning de Europa FM para charlar con Nacho García y Lalachus de TFN-MAD, su primer disco, que se empezó a gestar hace ya más de dos años.

"Empecé a pensar en el disco en 2021. Fui a trabajar con SFDK, de los pilares del rap en nuestro país, y con su productora para hacer uno o dos temas y al final conectamos muy bien, grabé colaboraciones para su disco, para el mío... Ahí ya dije, esto es una señal o, al menos, tengo que aprovechar esta oportunidad que me está dando esta gente y tirar para delante", ha contado sobre este trabajo que lleva en su portada un diseño de su mejor amiga, que es ilustradora profesional.

Así, cuando ya se dejó de insultar con gente en el escenario —"es una fantasía que me pagasen por ello"—, decidió centrarse en la música porque "el que mucho abarca poco aprieta".

Socas define este trabajo como "bastante cañero" y se muestra muy satisfecha con el resultado: "Estoy muy contenta porque literalmente he hecho lo que me ha dado la gana, a nivel géneros musicales, letras y todo... Una fantasía, otra días más en el ojo del huracán",

La fantasía de trabajar con SFDK

El disco incluye la canción SIENTE, una colaboración con SFDK, que Socas define como una fantasía. "Al principio iba un poco acojonada porque cuando admiras a alguien que lleva mucho tiempo en la música te da un poco de rollo, o al menos para mí, y entonces eso. Pero fue brutal porque es gente de a pie y muy currante, eso también me ha enseñado un montón. Es gente de cuarenta y pico, que lleva un montón de años en la música y que trabaja con el hambre de los que están empezando", ha señalado.

Sara Socas también colabora en este disco con Rapsusklei, otro veterano de los 90 con el que canta juntos el tema Te sobra color. "Dije, solo puretas", ha contado entre risas sobre el origen de este dúo musical.

"En realidad fue por estar en el estudio de SFDK, porque los mismos días iba a grabar Rapsus y, aunque ya nos habíamos conocido alguna vez, ahí conectamos más. Fue un campamento de boomers y millennials haciendo música. Mi señores de cuarenta y pico hetero favoritos son ellos", ha contado entre risas.

Las rimas contra el machismo de Sara Socas

Sara Socas, que se hizo famosa en su carrera por sus rimas contra el machismo en el freestyle, reconoce que está cansada de que le hagan preguntas sobre este tema: "Está en todas partes y al principio me daba mucho cringe porque era cuando estaba empezando y no me sentía nada preparada, pero ahora mismo estoy orgullosa y olé, mi coño porque si me atreví a hacer eso es porque era una ingenua. Yo creía que tú decías lo que pensabas y no pasaba nada, pero me alegro de haberlo hecho para ahora, años después, seguir sirviendo coño".

Eso es ya cosa del pasado, ahora todo es distinto, sin polémica y eso también se agradece. "Al final se disfruta un montón, los ensayos... y la amistad que ha surgido la vives de una manera más romantizada", ha añadido.

Sara Socas se ha despedido del programa con ju juego de rimas. Javi Sánchez le ha puesto ante distintas situaciones y ella ha tenido que salir del paso improvisando. ¡Brillante!