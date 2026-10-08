EVA LE GRITA A UNA NUBE

La solución de Eva Soriano para 'luchar' contra su personalidad procrastinadora

Eva Soriano es procrastinadora de manual. A la presentadora de Cuerpos especiales le cuesta hacer las tareas importantes de primeras y prefieres dejarse llevar por el entretenimiento. ¿Problema? Que con los años sufre las consecuencias de ese 'dejar para mañana'. "La persona que más odio en el mundo es la Eva del pasado porque me mete en unas historias en el presente que no se adecúan con un buen funcionamiento Eva - Eva", dice en Eva le grita a una nube.