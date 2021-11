Tengo mono de concierto: la playlist de Jota Music para Eric Griso, de Arnau Griso

"Muy buenas, aquí Eric Griso, de Arnau Griso. Necesito una playlist de Jota Music para amortiguar el monazo de conciertos de pie que tengo. ¡Ya toca!".

Es la nota de voz que ha recibido Jota Music para crear su lista musical este viernes 5 de octubre.

Quien habla no es otro que Eric Griso, el guitarrista que, junto a su compañero Arnau Blanch, ha recorrido muchos escenarios de España, regalando buenrollismo a todo su público. Dentro de poco, su guitarra volverá a llenar salas en la gira final de Arnau Griso, que empieza su despedida este viernes lanzando el disco Eric Blanch.

Para ir calentando motores, Jota le ha preparado una selección de seis temazos con los que no se le borrará la sonrisa de la cara. ¡Espabila, que sonreír es gratis!

'All Stars', de Smash Mouth

'La Casa Por El Tejado', de Fito y Fitipaldis

'Can't Stop The Feeling', de Justin Timberlake

'La Cintura', de Álvaro Soler

'DJ Got Us Falling In Love', de Usher

'Eric Blanch', de Arnau Griso

"Si me das tres deseos, me saben a poco, o no sé qué prefiero, o lo quiero todo", dicen los chicos de Arnau Griso en uno de sus éxitos. ¡Ahora Eric Griso lo tiene claro! Quiere, quiere, quiere una playlist de Jota Music ¡y muchos conciertazos!

¿Quieres que Jota Music te prepare una playlist temática? Apunta el WhatsApp de Cuerpos especiales y envíale una nota de voz. El teléfono es 600565908.