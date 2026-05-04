Con Eva Soriano y Nacho García

Cuerpos especiales | Con Carlos Goñi - lunes 4 de mayo de 2026

Eva Soriano y Nacho García reciben a Carlos Goñi, que presenta el disco La 03010 de Revólver. Los presentadores de Cuerpos especiales discute con Alba Cordero y Dani Piqueras sobre ver los conciertos desde la parte de delante de la pisa o sentados en grada. Javi Sánchez repasa los lanzamientos musicales y Jorge Yorya nos habla de Jonas Lauwiner, conocido como el Rey de Suiza. Además, este lunes se abre también el buzón de quejas para descubrir de qué protesta el equipo del programa.