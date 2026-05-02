DE 8:00 A 10:00

Cuerpos especiales con Javi Sánchez - sábado 2 de mayo de 2026

Javi Sánchez quiere que sigas riéndote con 'Cuerpos especiales' el fin de semana con lo mejorcito del programa, como los míticos Titulares sin nada debajo. Además, Santos Solano trae una nueva sesión psicológica sobre por qué te sientes culpable gastando dinero, mientras Eva Soriano le grita a los chicos buenos (con canción incluida). Como cierre, Juan Sanguino habla de Quentin Tarantino y la reposición de 'Kill Bill'.