Cuerpos especiales | Con Viva Suecia - miércoles 8 de octubre de 2025

Viva Suecia se viene a Cuerpos especiales a presentar su nuevo disco, Hecho en tiempos de paz, y echarse unas risas con Eva y Nacho. Ana Morgade habla de excusas para no quedar y Jorge Yorya, de la Super Bowl de Bad Bunny. En la sección de corazón, Nacho García repasa los titulares de la prensa rosa y consigue que ¡Hola! modifique en Instagram la presentación de la portada de la boda de Cayetano Martínez de Irujo.