¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 15 al 19 de septiembre

La temporada ha arrancado con fuerza en Cuerpos especiales, con Eva Soriano, Nacho García y Lalachus animando las mañanas de todos los oyentes de Europa FM de la mejor forma.

Una tendencia que no hace más que subir durante la semana con invitados deseosos de presentar sus nuevos proyectos artísticos, ya sean algunos de los álbumes más esperados del año o grandes producciones cinematográficas. ¡Apunta y no pierdas detalle!

Lunes, 15 de septiembre - Belén Aguilera

Con su nuevo álbumAnela recién lanzado, la cantante Belén Aguilera se pasará por Cuerpos especiales para comentar cómo está viviendo un momento tan especial de su carrera. Además, también se pasarán Arturo Paniagua y Jorge Yorya para traer sus secciones habituales.

Martes, 16 de septiembre - Soleá Morente

Soleá Morente se encuentra en un momento muy dulce en su trayectoria y, para comprobarlo, solo hace falta escuchar su nuevo single Azalea, que formará parte de Sirio B, el disco en el que está trabajando junto a Guille Milkyway de La Casa Azul. Por su parte, Jorge Yorya seguirá haciendo reír con el contenido más viral de Internet.

Miércoles, 17 de septiembre - Julio Peña y Alejandro Amenábar

Julio Peña y Alejandro Amenábar se han unido en uno de los proyectos más ambiciosos del cine español de los últimos años, El Cautivo, la película que plasma la vida del escritor Miguel de Cervantes y de la que contarán todos sus secretos en Cuerpos especiales. Jorge Yorya no llegará solo al estudio, sino que Ana Morgade también se sumará al programa con su sección.

Jueves, 18 de septiembre - Invitado por determinar

Jorge Yorya con su contenido fresco y Santos Solano analizando conceptos psicológicos completan el antimorning show de Europa FM.

Viernes, 19 de septiembre - OBK

Los icónicos OBK, uno de los grupos más veteranos del pop en España, se acercarán al programa para presentar su nuevo single Maldita mujer, el primero tras doce años sin nuevo material. Bertus traerá sus reviews y Juan Sanguino analizará la actualidad pop.