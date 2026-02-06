¿Quién viene esta semana a 'Cuerpos especiales'? Los invitados del 9 al 13 de febrero

La segunda semana de febrero arranca con los ojos puestos en el viernes 13. Se celebra el Día Mundial de la Radio y en Cuerpos especiales lo vamos a festejar con el estreno de la ficción sonora escrita por los guionistas del programa en colaboración con los oyentes. ¿Qué habrán preparado?

Además, estos días hablamos de cine con actores de la talla de Belén Rueda y Javier Rey y recibimos a una leyenda de la música, el italiano Nek. También habrá risas con Juan Dávila, que vuelve de visita para hablar de su nuevo show.

Descubre todo lo que se viene y no te olvides de votar en la encuesta de Pueblos especiales. El lunes conoceremos al nuevo ganador y arrancaremos nueva semana de concurso.

Lunes, 9 de febrero - Belén Rueda

La semana empieza con cine y la visita de Belén Rueda, que llega a la salas de cine el viernes con la película de terror El Vestido en la que comparte pantalla con su hija Belén Écija.

También estarán en el estudio nuestros colaboradores habituales Jorge Yorya y Arturo Paniagua, que tendrá tarea con la Super Bowl de Bad Bunny.

Martes, 10 de febrero - Javier Rey y Loreto Mauleón

El martes también es día de película con la visita de Javier Rey y Loreto Mauleón, protagonistas de la comedia El fantasma de mi mujer.

Coincidirán en el estudio con Jorge Yorya, habitual de lunes a jueves, y Espido Freire, que se enfrenta cada semana al reto de analizar una canción y relacionarla con una obra literaria. ¡Casi nada!

Miércoles, 11 de febrero - Nek

Giro de guion el miércoles con la visita de Nek, que el 1 de marzo arranca su nueva gira con parada en Madrid en abril.

También estarán en el estudio Jorge Yorya, con su sección Acaba de pasar, y Bertus para ponerle nota a las cosas importantes de la vida adulta.

Jueves, 12 de febrero - Juan Dávila

La última vez que Juan Dávila visitó el programa tuvo pique con Eva Soriano y este jueves no parece que vaya a ser distinto. El cómico, en plena promoción de Castigo Divino, no se corta con la presentadora del programa.

También tendremos visita de Jorge Yorya y Santos Solano, nuestro psicólogo de cabecera.

Viernes, 13 de febrero - Día Mundial de la Radio

El viernes es un día especial, es el día de la ficción sonora de Cuerpos especiales con motivo del Día Mundial de la Radio. ¿Qué habrán preparado los guionistas del programa y qué oyente entrará como actor invitado?

Lo descubriremos durante el programa y también podremos disfrutar de la sección de Bertus y Juan Sanguino, nuestro experto en cultura pop.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00 horas.