¿Quién viene esta semana a Cuerpos especiales? Los invitados del 9 al 13 de marzo

Harry Styles se suma esta semana al bote de Pilla la cita y gana la guita para celebrar el lanzamiento de su disco Kiss All The Time. Disco, Occasionally. El premio para el lunes 9 de marzo es de 16.500 euros. ¿Conseguirá llevárselo algún oyente?

En la sección Pueblos especiales siguen trabajando en encontrar los más molones de España y este lunes descubriremos al número 13 de la lista. También a lo largo de la semana conoceremos a los cinco nuevos candidatos que luchen por conquistar un hueco en esta selección rural.

Además, como cada semana, Eva Soriano, Nacho García y Lalachus despliegan la alfombra roja del estudio para recibir a invitados de la talla de Ptazeta, Natalia Verbeke o Justin Quiles y Lenny Tavarez. ¡Descubre la lista completa!

Lunes, 9 de marzo - Bad Gyal

Empezamos la semana con música y la entrevista de Bad Gyal sobre su nuevo disco Más cara.

Además, este lunes se pasan por el estudio Jorge Yorya, con lo último ocurrido en redes, y Arturo Paniagua, con su sabiduría musical.

Martes, 10 de marzo - Álex González

Álex González llega el martes al estudio para hablar de la serie Day One, un thriller tecnológico ambientado en una Barcelona futurista y tecnológica.

Además vienen al estudio Jorge Yorya y la novelista Espido Freire, experta en analizar letras de canciones y buscarles símiles literarios.

Miércoles, 11 de marzo - Ptazeta

Acaba de volver a la música con la bachata Ay Amor y este miércoles visita a Cuerpos especiales para hablar de este lanzamiento musical.

La rapera canaria coincidirá en el estudio con Jorge Yorya, que cada día trae lo último de las redes.

Jueves, 12 de marzo - Justin Quiles y Lenny Tavarez

Los reguetoneros Justin Quiles y Lenny Tavarez acaban de estrenar SUPERPARTE y lo van a presentar en Cuerpos especiales.

Los dos artistas llegan el jueves al estudio, día de Jorge Yorya y nuestro psicólogo de cabecera Santos Solano.

Viernes, 13 de marzo - Julián López y Natalia Verbeke

El viernes despedimos la semana junto a Julián López y Natalia Verbeke, protagonistas de la comedia Lapönia, que cuenta la historia de un matrimonio que viaja a Laponia para pasar la Navidad junto a la hermana de ella.

El viernes además estarán con Nacho y Lalachus dos habituales del programa, Bertus y Juan Sanguino.

👉 Escucha 'Cuerpos especiales' de lunes a viernes de 7:00 a 11:00, y los sábados y domingos de 8:00 a 10:00.