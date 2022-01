Sharon Corr visita 'Cuerpos especiales'

Cuerpos especiales se pone internacional para recibir este miércoles 19 de enero a Sharon Corr. El equipo del morning de Europa FM ya está listo para desplegar la alfombra naranja del programa y recibir a la cantante y compositora irlandesa, miembro, junto a sus hermanos, del mítico grupo The Corrs.

¡Esto promete! Porque si algo caracteriza a Sharon Corr es su cercanía, es el sello de identidad de su carrera, y, si algo se nos da bien en Cuerpos especiales, es ser cercanos.

Sharon Corr nos trae su disco The Fool & The Scorpion, su tercer trabajo en solitario en el que da un giro a sus habituales sonidos celtas y adopta un aire mucho más intimista. El nuevo álbum viene de la mano de una gira por toda Europa, cuya primera parada será el viernes 21 de enero en Avilés (Asturias). El domingo 23 estará en Madrid dentro del festival INVERFEST y el viernes 28, en Barcelona.

Grabado en Los Angeles con el productor Larry Klein, The Fool & The Scorpion toma el relevo de Dream of You y llega tras una etapa que la cantante y violinista ha calificado como "la tormenta perfecta" para crear los 10 temas que componen el disco.

"Es mi intención que disfruten escuchando los frutos de The fool & the scorpion como un álbum completo. Como dijo Albert Camus: 'En medio del invierno, descubrí que había, dentro de mí, un verano invencible. Y eso me hace feliz. Porque dice que, por mucho que el mundo empuje contra mí, dentro de mí hay algo más fuerte, algo mejor, que me devuelve el empuje", dijo Corr al lanzar este disco en el que fluyen las preciosas melodías de siempre, pero alejadas de la producción excesiva y dejando ver lo más íntimo, lo más puro, y sí, también lo más cercano.