El motivo por que el Rosa María Sardà no apareció en el 'In memoriam' de los Goya

La Academia de Cine ha explicado el motivo por el que Rosa María Sardà , que murió en junio de 2020 , no ha aparecido en el 'In memoriam' que recuerda a todos los profesionales de la Industria del Cine fallecidos durante el último año.

Esta edición de los Premios Goya ha sido, aunque atípica, una ceremonia para recordar gracias los homenajes y poderosos mensajes de los grandes representantes de la industria del cine en España, así como por la gran participación de actores y actrices internacionales vía telemática.

También destacaron las actuaciones musicales, con los homenajes de Nathy Peluso a Sara Montiel, Diana Navarro a Berlanga con la participación de Carlos Latre, y Aitana a Barbra Streisand.

Por su parte, Vanesa Martín se encargó de una de las actuaciones más emotivas de la noche poniendo voz al 'In Memoriam' con Una nube blanca, junto a la Orquesta Sinfónica de la ciudad andaluza.

En este homenaje a los profesionales del cine que fallecieron durante el último año, llamó especialmente la atención la ausencia de Rosa María Sardà, quién murió el 11 de junio de 2020.

Frente al revuelo en redes sociales por no hacer mención a la actriz, la Academia del Cine rápidamente lo explicó en Twitter: "Rosa María Sardà le pidió a la Academia de Cine no aparecer en el in memoriam de los #Goya2021. Y por supuesto, lo hemos respetado".

SEGURO QUE TE INTERESA

👉 Mario Casas, ganador al Goya a Mejor Actor y su guiño a los fans de 'Tres metros sobre el cielo'

👉 El desagradable comentario machista en la alfombra roja de los Goya

👉 Los vestidos más llamativos de los Goya 2021

👉 La hermana de Natalia de Molina comparte "el vídeo que estábamos pidiendo" de su divertido cameo en los Goya