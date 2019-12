Harry Styles y Kendall Jenner se enfrentan, ¿quién tendrá que comer pene de toro, semen de bacalao o escorpiones?

Alejandra Castelló nos explica la situación que Harry Styles ha vivido en el programa 'The Late Late Show' , con James Corden , donde ha coincidido con Kendall Jenner , su exnovia. El cantante no ha querido responder a la pregunta de cuántas canciones ha escrito pensando en ella y ha tenido que someterse a una asquerosa prueba en la que ha comido semen de bacalao .

Harry Styles sigue presentando su álbum 'Fine Line', que acaba de estrenarse después del videoclip de 'Adore You' narrado por Rosalía. Sin embargo, el artista se ha sometido a una de las entrevistas más íntimas que lo han obligado a comer alimentos asquerosos.

El ex One Direction ha asistido al programa 'The Late Late Show', con James Corden, y ha coincidido con su ex, Kendall Jenner. Ambos se han atrevido con un cuestionario muy personal pero con una dificultad: probar platos repugnantes en el caso de no querer responder a una pregunta. Y así ha sido.

Cuando Kendall Jenner le ha preguntado sobre qué canciones de su nuevo disco hablaban sobre ella, Harry Styles ha dicho que no iba a contestar y que prefería comer cualquier cosa antes de revelar su secreto.

En el vídeo se puede observar como el artista se mete en la boca esperma de bacalao, que acaba escupiendo.

Harry Styles presenta 'Fine Line', su esperado nuevo trabajo discográfico con el que creó su propia isla, llamada Eroda. El lanzamiento ha estado rodeado de mucho misterio, pero el disco ya está disponible y se puede escuchar en las principales plataformas de streaming.