María Mendiola de Baccara: "Que un chico de 33 años se ponga a cantar 'Yes Sir, I can boogie' es una locura"

María Mendiola , integrante de Baccara , nos habla de la noticia que dimos ayer: su canción 'Yes Sir, I can boogie' se ha convertido en un exitazo en Escocia e Inglaterra después de que los jugadores escoceses la cantaran en los vestuarios tras clasificarse para la Eurocopa.

'Yes Sir, I can boogie' fue uno de los temas más icónicos del dúo Baccara, lanzado en 1977. Ahora este tema se ha convertido en un éxito en Escocia e Inglaterra después de que los jugadores escoceses la cantaran en los vestuarios tras clasificarse para la Eurocopa.

Tras ocupar el número 1 en las listas en Reino Unido en 1977, 'Yes Sir, I can boogie' de Baccara vuelve ahora a encabezar los éxitos en las emisoras musicales y ha alcanzado el 'top 3' de la 'Big Top 40' de Global Radio, por encima de artistas como Sam Smith, Miley Cyrus o Ariana Grande.

Hablamos con María Mendiola, mitad de Baccara, para que nos explique cómo está viviendo este nuevo éxito 43 años después del estreno de la canción: "Todo empezó el viernes pasado, cuando empecé a recibir mails, llamadas, la BBC... para hacer entrevistas", explica todavía sorprendida.

"Que un chico de 33 años se ponga a cantar 'Yes Sir, I can boogie' y haga un vídeo que está muy bien hecho, además, y el equipo cantando en el vestuario... es una locura", añade.

Tras vender 18 millones de copias en todo el mundo con este tema, María nos explica que con 'Yes Sir, I can boogie' entraron en el libro Récord de los Guiness por ser las primeras artistas españolas en conseguir el número uno absoluto de Reino Unido.

Para rendir nuestro particular homenaje a este tema, Cantón presenta el mashup del DJ Joan Caramba en el que mezcla dos temazos: 'Yes Sir, I can boogie' de Baccara y 'L’Amour Toujours (I Wish Real Peace)' de Gigi D'Agostino.

"Esto es lo mejor que he oído hasta ahora. Pasádmelo por favor, me encanta", exclama María tras escuchar esta creación.

Sobre volver a los escenarios, María lo tiene claro: "yo cojo una maleta pequeña y me voy a cantarla", explica aunque se muestra precavida por la pandemia de coronavirus.

Y nosotros le lanzamos una invitación: ¡Que se venga a cantarla a nuestro próximo directo!